СМИ: Япония может разместить своих морских пехотинцев на американской базе на Окинаве

ТОКИО, 25 января. /ТАСС/. Вашингтон и Токио в 2015 году достигли секретной договоренности, согласно которой амфибийные подразделения Сил самообороны Японии могут быть размещены на базе морской пехоты США Кэмп-Шваб на северо-востоке японского острова Окинава. Об этом сообщило в понедельник агентство Kyodo.

Отмечается, что соглашение было достигнуто без ведома штатских сотрудников Минобороны Японии, что нарушает действующие в стране принципы гражданского контроля. В итоге план развертывания так и не был претворен в жизнь, однако руководство Сил самообороны Японии от него не отказывалось.

Обе стороны по-прежнему считают, что Кэмп-Шваб стала бы идеальным местом для размещения японского амфибийного подразделения, созданного по образцу морской пехоты США. Это позволило бы чаще проводить совместные учения и тренировки по десантированию. Для Японии размещение таких сил на Окинаве также имеет стратегическое значение с учетом территориального спора с Китаем вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море.

Мобильные амфибийные силы были образованы в Японии в апреле 2018 года. Сейчас два полка, которые дислоцированы в Нагасаки на юго-западе страны, включают в себя около 1,3 тыс. бойцов. Главной их задачей должна стать оборона, а также возврат отдаленных японских островов между Кюсю и Тайванем в случае их захвата возможным противником. В течение ближайших лет подразделение будет расширено почти до 2 тыс. человек, также в его распоряжение поступят 17 конвертопланов MV-22 Osprey и более 50 машин-амфибий.