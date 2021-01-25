Первый зарубежный визит избранный президент Киргизии Жапаров намерен совершить в Россию

БИШКЕК, 25 января. /ТАСС/. Победивший на выборах президента Киргизии Садыр Жапаров планирует совершить первый зарубежный визит в Россию. Об этом заявил в понедельник в Бишкеке во время выступления в парламенте исполняющий обязанности вице-премьера республики Равшан Сабиров.

"Первый визит нового президента планируется в Россию", - сказал он. При этом Сабиров не сообщил дату предполагаемого визита.

10 января в Киргизии прошли досрочные выборы президента, а также референдум, на котором граждане выбирали форму правления в стране - президентскую или парламентскую. На пост главы государства претендовали 17 кандидатов. За Жапарова проголосовали 79,2% избирателей. Его инаугурация назначена на 28 января.

За президентскую форму правления высказались более 81% граждан. Явка на выборах составила 39,16% (из 3,56 млн избирателей), на референдуме - 39,12%.