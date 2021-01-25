Участвующий в выборах в Каталонии глава Минздрава Испании покинет пост 26 января

МАДРИД, 25 января. /ТАСС/. Правительство Испании во вторник назовет имя нового министра здравоохранения страны, после того как действующий глава ведомства Сальвадор Ильа уйдет в отставку, чтобы принять участие в парламентских выборах в Каталонии. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе кабмина страны.

"Министр здравоохранения Сальвадор Ильа сегодня начинает свои последние 24 часа во главе министерства, - отметили в правительстве. - Во вторник он в последний раз [примет участие в заседании ] Совета министров, и будет объявлено, кто его заменит [на посту главы] Минздрава". В кабмине также уточнили, что новый министр вступит в должность в среду.

54-летний Ильа занял пост главы ведомства в январе 2020 года и руководил им в течение всей пандемии коронавируса. Он решил покинуть пост в преддверии старта избирательной кампании в Каталонии, поскольку является кандидатом на пост главы правительства автономной области от региональной соцпартии. По данным местных СМИ, министр территориальной политики и государственной службы Каролина Дариас может занять пост главы Минздрава. В свою очередь первый секретарь каталонских социалистов Микель Исета, как ожидается, получит пост министра территориальной политики.

Пока выборы в Каталонии намечены на 14 февраля. Власти региона хотели перенести на 30 мая волеизъявление из-за неблагоприятной ситуации с распространением нового коронавируса. Тем не менее в суд были поданы обжалования из-за изменения даты голосования. В результате юридическая инстанция пока оставила в силе проведение выборов 14 февраля. Ожидается, что суд вынесет окончательное решение по этому вопросу до 8 февраля.