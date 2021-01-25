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КНР согласна с комментарием МИД РФ о недопустимости вмешательства США в дела других стран

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь отметил, что КНР выступает против вмешательства во внутренние дела суверенных государств

ПЕКИН, 25 января. /ТАСС/. Китай солидарен с позицией МИД РФ относительно недопустимости вмешательства Соединенных Штатов в дела других государств. Так в понедельник в ходе брифинга официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь ответил на просьбу прокомментировать заявление российского министерства иностранных дел в ответ на заявление посольства США.

"Китай выступает решительно против вмешательства во внутренние дела суверенных государств", - отметил дипломат.

Ранее МИД РФ на странице в Facebook разместил сообщение, в котором, реагируя на комментарии посольства США в Москве относительно незаконных акций протеста, прошедших в России в субботу, отметил, что Соединенным Штатам стоит заняться внутренними проблемами страны и перестать вмешиваться во внутренние дела других государств.

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