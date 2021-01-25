МИД Китая не располагает сведениями о столкновениях военнослужащих на границе с Индией

ПЕКИН, 25 января. /ТАСС/. Внешнеполитическое ведомство Китая не располагает сведениями о столкновениях между военнослужащими на китайско-индийской границе. Об этом заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Я не располагаю информацией по данному вопросу", - заявил представитель МИД КНР. "Я бы также хотел отметить, что китайские пограничные войска остаются приверженными поддержанию мира и спокойствия на протяжении всей границы с Индией", - подчеркнул он.

"Мы призываем индийскую сторону работать в этом же направлении и избегать действий, способных привести к эскалации и осложнить ситуацию вдоль границы", - отметил дипломат. Он также выразил надежду, что обе стороны предпримут все необходимое для "обеспечения мира и стабильности в приграничье".

Ранее информационный портал Latestly со ссылкой на источники сообщил, что в районе перевала Наку-Ла в гималайском штате Сикким в Индии произошли столкновения между солдатами пограничных сил Индии и Китая. По данным портала, военные Народно-освободительной армии Китая предприняли попытку вторжения на индийскую территорию, индийские военнослужащие их остановили. В результате столкновений ранены 20 китайских и четыре индийских солдата.