{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД Китая не располагает сведениями о столкновениях военнослужащих на границе с Индией

Ранее портал Latestly сообщил, что столкновения произошли в районе перевала Наку-Ла в гималайском штате Сикким в Индии

ПЕКИН, 25 января. /ТАСС/. Внешнеполитическое ведомство Китая не располагает сведениями о столкновениях между военнослужащими на китайско-индийской границе. Об этом заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Я не располагаю информацией по данному вопросу", - заявил представитель МИД КНР. "Я бы также хотел отметить, что китайские пограничные войска остаются приверженными поддержанию мира и спокойствия на протяжении всей границы с Индией", - подчеркнул он.

"Мы призываем индийскую сторону работать в этом же направлении и избегать действий, способных привести к эскалации и осложнить ситуацию вдоль границы", - отметил дипломат. Он также выразил надежду, что обе стороны предпримут все необходимое для "обеспечения мира и стабильности в приграничье".

Ранее информационный портал Latestly со ссылкой на источники сообщил, что в районе перевала Наку-Ла в гималайском штате Сикким в Индии произошли столкновения между солдатами пограничных сил Индии и Китая. По данным портала, военные Народно-освободительной армии Китая предприняли попытку вторжения на индийскую территорию, индийские военнослужащие их остановили. В результате столкновений ранены 20 китайских и четыре индийских солдата.

Теги
ИндияКитай
Global Times назвала ложью сообщения СМИ Индии о раненых солдатах НОАК
Ранее портал Latestly сообщил о столкновении между солдатами пограничных сил Индии и Китая, в результате которого были ранены 20 китайских и четыре индийских солдата
Читать полностью