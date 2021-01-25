Global Times назвала ложью сообщения СМИ Индии о раненых солдатах НОАК

ПЕКИН, 25 января. /ТАСС/. Сообщения индийских СМИ о ранении 20 военнослужащих Народно-освободительной армии Китая (НОАК) при столкновении с индийскими военными в районе границы двух стран являются ложными. Об этом в понедельник сообщила китайская газета Global Times.

"По сведениям Global Times, сообщения от индийских СМИ, в которых утверждается о ранении 20 солдат НОАК в последнем столкновении, являются ложными новостями", - сообщило китайское издание на своем сайте. По его данным, военные КНР не сделали в патрульных журналах никаких записей о данном инциденте, который предположительно произошел три дня назад. "Между передовыми силами двух стран были незначительные трения, но если бы они привели к потерям, их бы обязательно зафиксировали в журналах китайских патрулей", - уточняет Global Times.

Ранее индийский информационный портал Latestly со ссылкой на источники сообщил о столкновении между солдатами пограничных сил Индии и Китая, в результате которого были ранены 20 китайских и четыре индийских солдата. Ситуация в пограничном районе уже находится под контролем, сообщило издание.

Эта информация появилась вскоре после того, как представители командования сухопутных сил Индии и Китая провели переговоры, на которых обсудили ситуацию в пограничных районах и вопросы разведения войск. МИД Китая сообщил, что не располагает сведениями о столкновениях военнослужащих на границе с Индией.

Ситуация на спорном участке границы Индии и Китая в Ладакхе обострилась после того, как в начале мая прошлого года там произошли столкновения с участием нескольких сотен китайских и индийских солдат. Обе стороны обвинили друг друга в провокациях на границе. С того времени Пекин и Нью-Дели провели девять раундов переговоров об урегулировании ситуации в данном районе.