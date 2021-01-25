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СМИ: в Кабуле подорвали машину посольства Италии

По данным телеканала Tolo News, один человек ранен

ТАСС, 25 января. Бронированная автомашина посольства Италии подорвана в понедельник в Кабуле. Как сообщил афганский телеканал Tolo News, ранен один человек.

"Машина итальянского посольства была целью [теракта, выполненного с помощью] приведенного в действие самодельного взрывного устройства, - цитирует телеканал свой источник в службах безопасности. - Один человек легко ранен".

По данным источника, речь идет об автомобиле, на котором в диппредставительство Италии доставляются местные сотрудники.

Пока никто не взял на себя ответственность за теракт.

Tolo News приводит данные собственных подсчетов, согласно которым за последние 100 дней в Кабуле произошло 177 происшествий в сфере безопасности, включая подрывы самодельных устройств. В результате 177 человек погибли и 360 ранены.

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