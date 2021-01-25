Лукашенко заявил, что в Белоруссии все готово к выдаче биометрических паспортов

МИНСК, 25 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике все готово к выдаче биометрических паспортов и идентификационных карт гражданам, и поручил дополнительно проработать вопрос целесообразности выдачи новых документов с 30 апреля. Об этом сообщило в понедельник агентство БелТА.

"Работа в данном направлении ведется давно. Сейчас правительство и должностные лица информируют, что все готово: сформированы информационные системы, закуплено необходимое оборудование, проведена разъяснительная работа с населением. Можно хоть завтра выдавать идентификационные карты и новые паспорта. Нужно только создать необходимое правовое регулирование, подписав соответствующий указ", - сказал Лукашенко на совещании, посвященном готовности к введению биометрических документов.

При этом он обратил внимание на необходимость учета организационных и технических нюансов. "Не создадим ли мы препятствий для реализации гражданами своих прав, обеспечим ли защиту их персональных данных? Нужно ли вводить биометрические документы мгновенно, как предлагается, с 30 апреля, или требуется еще время для подготовки? Все вопросы следует тщательно отработать до начала выдачи новых документов", - сказал президент.

По его словам, предполагается, что это новшество затронет всех. "При этом белорусы должны получить дополнительные возможности, а не проблемы, - подчеркнул Лукашенко. - Нельзя упускать из виду трудности, с которыми могут столкнуться люди и организации при получении новых документов и их последующем использовании". В качестве координаторов этой деятельности президент определил МВД и Минсвязи.

Ранее МВД Белоруссии сообщало, что идентификационная карта, которую граждане будут получать с 14 лет, представляет собой небольшую пластиковую карточку, на которую нанесена фотография и основные личные данные владельца. Эта карта будет действовать внутри страны. Для пенсионеров и инвалидов ее стоимость составит одну базовую величину, или 29 белорусских рублей (около $11), для всех остальных граждан - полторы базовых величины (43,5 белорусских рубля или около $17).

Часть информации, например, место регистрации, сведения о детях и семейном положении будет привязана к документу онлайн. Считывать ее можно будет с помощью специального терминала. Люди, которые получат ID-карту, автоматически приобретут электронную цифровую подпись с 10-летним сроком годности и личный электронный кабинет. Для выезда за границу гражданину необходимо будет получить биометрический паспорт. Он будет содержать микросхему с электронным средством биометрической идентификации. Предполагаемая стоимость такого документа для инвалидов, пенсионеров и детей до 14 лет составит полторы базовые величины, для всех остальных - две базовые величины (59 белорусских рублей, или $22,5).