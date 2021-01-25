В Белоруссии некоторые воинские части приводят в высшую степень боеготовности

МИНСК, 25 января. /ТАСС/. Ряд воинских частей и подразделений Вооруженных сил Белоруссии приводятся в высшую степень боеготовности в рамках начавшейся в понедельник комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности белорусской армии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.

"Основной целью проводимых мероприятий является проверка и повышение уровня боевой и мобилизационной готовности и способности соединений и воинских частей выполнить свои задачи по предназначению в современных условиях", - отметили в оборонном ведомстве.

По данным пресс-службы, некоторые воинские части и подразделения уже получили задачу по приведению в высшую степень боевой готовности. "В частности, отдано соответствующее распоряжение на доукомплектование и приведение в боевую готовность одной из воинских частей 120-й гвардейской механизированной бригады", - сообщили в Минобороны.

Там проинформировали, что действия войск пройдут практически на всех полигонах Вооруженных сил и отдельных участках местности. "Войскам предстоит действовать в различных условиях - преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью, как в лесных массивах, так и в населенных пунктах", - сообщили в пресс-службе. Кроме того, по ее данным, пристальное внимание будет уделено состоянию техники и вооружения, а также работе обеспечивающих систем.

"Завершить данную проверку планируется проведением контрольных занятий и тактических учений с боевой стрельбой различного уровня", - отметили в Минобороны Белоруссии.