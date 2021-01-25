Конгрессмен США призвал искоренить экстремизм в армии из-за участия военных в беспорядках

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Члены Конгресса США активизируют усилия, чтобы искоренить экстремизм в Вооруженных силах США, а также не допустить приема в армейские ряды сторонников превосходства белой расы. Об этом газете The Hill заявил в воскресенье конгрессмен Энтони Браун (демократ от штата Мэриленд), член комитета по вооруженным силам Палаты представителей.

Браун пояснил, что необходимость мобилизации таких усилий вызвана участием десятков бывших и действующих американских военнослужащих в нападении сторонников экс-президента США Дональда Трампа на Капитолий 6 января. По подсчетам газеты, из 140 человек, которым предъявлены обвинения, как минимум 27 служили или продолжают службу в ВС страны.

"Нападение на Капитолий было мятежом, движущей силой которого в значительной степени стали группы, проповедующие тот же экстремизм, что и сторонники превосходства белой расы, - группы, которые активно рекрутируют ветеранов и [служащих] из рядов наших военных, - говорится в заявлении Брауна. - Мы должны вновь вернуться к [задаче] выкорчевывания этих взглядов из наших рядов, защите наших военнослужащих от радикализации и обеспечения всем американцам гарантии безопасности на службе нашей стране, которую мы любим".

С учетом этого, как подчеркнул законодатель, Конгресс планирует внести определенные коррективы в закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) на текущий финансовый год (начался 1 октября) с целью противодействия экстремизму в Пентагоне и в других федеральных ведомствах.

Представитель Министерства обороны США сообщил The Hill, что из 143 уведомлений о расследованиях, начатых ФБР в прошлом году в отношении бывших и нынешних военнослужащих, 68 дел касались экстремизма. "Мы знаем, что некоторые группы активно пытаются вовлекать наш личный состав в свои дела или активно поощряют своих членов к поступлению на военную службу с целью приобретения опыта и навыков", - приводит издание слова неназванного высокопоставленного представителя оборонного ведомства.

Для решения проблемы Пентагон в настоящее время пересматривает свою политику в отношении проявлений экстремизма и, в частности, планирует провести анализ адекватности одобренных министерством на 2021 финансовый год процедур и требований противодействия экстремизму.

Дополнительные меры

Однако законодатели, как заявил Браун, намерены, не дожидаясь пересмотра процедур Минобороны, ужесточить отбор рекрутов. "Мы должны лучше проверять рекрутов на наличие у них экстремистских взглядов, решать проблемы превосходства белой расы и внутреннего терроризма в рамках организованных и двухпартийных процессов и акцентировать внимание на том, чтобы наши военные академии готовили следующее поколение лидеров, которые выглядели бы, как Америка", - говорится в переданном газете заявлении конгрессмена. Браун сообщил, что он уже ознакомил с этими предложениями администрацию нового президента Джозефа Байдена и руководство Пентагона.

6 января сторонники занимавшего тогда пост президента республиканца Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, выражая несогласие с утверждаемыми в парламенте итогами прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. Толпа двинулась к Капитолию после того, как Трамп обратился к своим сторонникам, собравшимся на митинг у Белого дома. В ходе беспорядков внутри Конгресса полиция застрелила манифестантку. После столкновений умер также сотрудник полиции Капитолия.