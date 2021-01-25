Несколько представителей ПАСЕ оспорили полномочия делегации России на зимней сессии

СТРАСБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Ряд представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) оспорил по существенным основаниям полномочия делегации РФ на открытии зимней сессии в понедельник, передает корреспондент ТАСС. В частности, с такой инициативой выступила глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат президентской партии "Слуга народа" Мария Мезенцева.

"Я оспариваю полномочия российской делегации по субстантивным мотивам в соответствии со статьей 8", - заявила она. Свое требование Мезенцева аргументировала тем, что Россия якобы "продолжает нарушать права человека на оккупированных территориях в нарушение резолюций ПАСЕ".

За оспаривание полномочий проголосовали 38 участников заседания, против выступил 61. Еще 51 парламентарий воздержался от голосования. В голосовании участвовали как присутствующие в зале заседаний, так и те, кто участвует в зимней сессии удаленно из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений. Всего, согласно правилам организации, поддержать такую инициативу должны представители не менее пяти национальных делегаций.

"Все требования соблюдены, полномочия делегации РФ препровождаются в комитет по мониторингу без дебатов", - сказал после его выступления ведущий заседание ПАСЕ.

Процедура оспаривания

По регламенту ПАСЕ, все национальные делегации перед началом первой в году сессии должны направить заявки на участие в работе ассамблеи в текущему году. В первый день сессии полномочия делегаций подтверждаются автоматически, если со стороны членов ПАСЕ не поступают возражения. Для оспаривания полномочий по существенным основаниям в зале пленарных заседаний должны встать не менее 30 парламентариев из не менее чем пяти национальных делегаций.

Далее комитет по мониторингу в течение 24 часов готовит доклад и проект соответствующей резолюции. До момента оглашения доклада и принятия резолюции делегация обладает всеми правами (может участвовать в заседании, выступать и голосовать). По проекту резолюции о ратификации полномочий делегации, в отношении которой проводится процедура оспаривания, она не имеет права голосовать.

Украина не признает российский суверенитет над Крымом, жители которого на референдуме после государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года приняли решение о воссоединении с РФ. В голосовании приняли участие 80% обладающих правом голоса крымчан, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно.