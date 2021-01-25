В МВД Белоруссии заявили, что сроки введения биометрических паспортов пока не согласованы

МИНСК, 25 января. /ТАСС/. Власти Белоруссии пока не определились со сроками введения биометрических паспортов и идентификационных карт своим гражданам, сообщил в понедельник министр внутренних дел Иван Кубраков после совещания у президента Александра Лукашенко.

Лукашенко в понедельник на совещании заявил, что в республике готовы к выдаче биометрических паспортов и идентификационных карт гражданам хоть завтра, однако поручил дополнительно проработать вопрос о целесообразности выдачи новых документов, как предлагалось, с 30 апреля.

"Что касается сроков введения, то они будут определены дополнительно с учетом объема [доработок] и после проведения согласительного совещания со всеми заинтересованными госорганами. Дополнительно в указе будет прописана дата выдачи биометрических документов", - цитирует министра агентство БелТА.

По его словам, МВД готово осуществлять выдачу биометрических документов, однако президентом были поставлены дополнительные вопросы, которые необходимо проработать. "Это и защита персональных данных - вопрос номер один на сегодняшний день", - отметил министр. Он рассказал, что есть предложение немного доработать систему, чтобы одним и тем же документом можно было пользоваться как внутри страны, так и при выезде за рубеж. Кубраков также отметил, что после начала выдачи документов нового образца все прежние паспорта граждан будут действительны в течение своего срока действия.

Ранее МВД Белоруссии сообщало, что идентификационная карта, которую граждане будут получать с 14 лет, представляет собой небольшую пластиковую карточку, на которую нанесена фотография и основные личные данные владельца. Эта карта будет действовать внутри страны. Для пенсионеров и инвалидов ее стоимость составит одну базовую величину, или 29 белорусских рублей (около $11), для всех остальных граждан - полторы базовых величины (43,5 белорусских рубля или около $17).

Часть информации, например, место регистрации, сведения о детях и семейном положении будет привязана к документу онлайн. Считывать ее можно будет с помощью специального терминала. Люди, которые получат ID-карту, автоматически приобретут электронную цифровую подпись с 10-летним сроком годности и личный электронный кабинет. Для выезда за границу гражданину необходимо будет получить биометрический паспорт. Он будет содержать микросхему с электронным средством биометрической идентификации. Предполагаемая стоимость такого документа для инвалидов, пенсионеров и детей до 14 лет составит полторы базовые величины, для всех остальных - две базовые величины (59 белорусских рублей, или $22,5).