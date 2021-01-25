БРЮССЕЛЬ, 25 января. /ТАСС/. Первое в этом году заседание Военного комитета НАТО пройдет 27 января. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Североатлантического альянса.

"Военный комитет, высший военный орган НАТО, проведет свое первое заседание в 2021 году на сессии начальников штабов обороны 27 января", - говорится в заявлении пресс-службы. Председателем встречи будет глава Военного комитета Стюарт Пич, отмечается в нем.

В документе поясняется, что "главнокомандующие союзников обсудят операции, миссии и деятельность НАТО, а также встретятся со своими партнерами в рамках операций "Решительная поддержка", "Миссия НАТО в Ираке" и "Силы Косово". "Они рассмотрят прогресс в согласовании концепции сдерживания и обороны Евроатлантического региона, а также завершат свои рекомендации по концепции военного краеугольного камня НАТО. Затем группа рассмотрит текущие и будущие угрозы наряду с обсуждением уроков, извлеченных из пандемии COVID-19", - говорится в нем.

Военный комитет НАТО собирается два раза в год в штаб-квартире альянса в Брюсселе на уровне начальников штабов обороны.