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Германия по-прежнему не намерена увязывать дело Навального и прокладку Nord Stream 2

Проект трубопровода является экономическим, подчеркнул официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт

БЕРЛИН, 25 января. /ТАСС/. Германия настаивает на расследовании обстоятельств случившегося с Алексеем Навальным, но с вопросами прокладки газопровода "Северный поток - 2" эту тему не увязывает. Как вновь подчеркнул на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, проект трубопровода является экономическим.

"Прямой связи между делом Навального и проектом "Северный поток - 2" нет", - сказал он.

По его словам, Германия принимает к сведению резолюцию Европарламента по Навальному и газопроводу, но добавить к последним заявлениям канцлера ФРГ Ангелы Меркель по этому поводу нечего.

Зайберт напомнил, что канцлер "считает проект экономическим", ее позиция не поменялась.

Теги
Меркель, АнгелаГермания
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