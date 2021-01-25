Главы кабминов пяти стран примут участие в Евразийском межправсовете в Алма-Ате

НУР-СУЛТАН, 25 января. /ТАСС/. Руководители правительств России, Казахстана, Армении, Белоруссии и Киргизии примут участие в заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), которое пройдет 5 февраля в городе Алма-Ате. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана.

"5 февраля 2021 года в Алма-Ате состоится очередное заседание Евразийского межправительственного совета. В мероприятии примут участие главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии. Также планируется участие государств - наблюдателей при Евразийском экономическом союзе - Молдавии, Узбекистана и Кубы", - говорится в сообщении.

Планируется, что заседание ЕМПС пройдет в узком и расширенном составах. "В его повестку включены вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, устранения барьеров, препятствующих функционированию внутреннего рынка, а также развития интеграционного потенциала в отдельных сферах экономики", - уточнили в пресс-службе.

В тот же день участники заседания ЕМПС посетят международный форум "Цифровое будущее глобальной экономики", посвященный вопросам взаимодействия цифровых экосистем в целях поддержки и стимулирования инноваций и технологического предпринимательства. На форум приглашены ведущие представители ученых и экспертных кругов в этой сфере.

Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.