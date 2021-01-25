Власти САДР ожидают, что Байден пересмотрит решение Трампа по Западной Сахаре

ТАСС, 25 января. Власти Сахарской Арабской Демократической Республики (провозглашена 27 февраля 1976 года) ожидают, что новая администрация США президента Джозефа Байдена пересмотрит принятое в декабре 2020 года решение экс-главы государства Дональда Трампа о признании Вашингтоном суверенитета Марокко над Западной Сахарой.

"Наследие Трампа - тяжелое, но мы не теряем надежды, поскольку новая администрация Байдена выразила готовность пересмотреть все, что было сделано его предшественником", - цитирует в понедельник информационное агентство Sahara Press Service Мухаммеда Сидати, представителя Фронта POLISARIO (Народный фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро, выступает за независимость Западной Сахары от Марокко) во Франции.

"Мы выражаем желание и надежду на то, что администрация Байдена сможет исправить эту несправедливость в вопросе Западной Сахары, а также использует свое положение члена Совета Безопасности ООН, и вместе с другими его членами внесет вклад в урегулирование ситуации", - подчеркнул он.

"Надо восстановить международную законность и применение международного права в Западной Сахаре, способное завершить процесс деколонизации", - отметил Сидати, добавив, что "Фронт POLISARIO никогда не закрывал двери для переговоров и очень надеется, что ООН со всей силой включится в завершение процесса урегулирования конфликта". "Мы настаиваем на ответственности ООН в вопросе защиты права на самоопределение и международного права в Западной Сахаре", - подытожил он.

Декларация Трампа

Трамп сообщил 10 декабря, что подписал декларацию о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой. "Серьезное, вызывающее доверие и реалистичное предложение Марокко об автономии является единственной основой для справедливого и прочного решения для мира и процветания", - говорилось в тексте, размещенном на его странице в Twitter.

Ситуация в Западной Сахаре остается предметом международного спора на протяжении нескольких десятилетий. Независимости региона добивается созданный в середине 1970-х годов Фронт POLISARIO, который после ухода испанских колонизаторов провозгласил САДР и при поддержке Алжира развернул там вооруженную борьбу.

Боевые действия в зоне конфликта продолжались до 1991 года и были прекращены после того, как ООН направила туда миротворческую миссию. Несмотря на многочисленные мирные инициативы международного сообщества, разрешить этот спор пока никак не удается, во многом из-за диаметрально противоположных позиций сторон.

Марокко считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей широкой автономии. С июня 2007 года Марокко и Фронт POLISARIO провели четыре раунда переговоров, однако все они завершились безрезультатно.