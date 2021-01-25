NYT: разработчик машин для голосования подал иск против адвоката Трампа Джулиани

ТАСС, 25 января. Канадская компания Dominion Voting Systems, занимающаяся программным обеспечением и аппаратами для голосования и подсчета голосов на выборах, подала иск к личному адвокату экс-президента США Дональда Трампа Рудольфу Джулиани, обвинив его в проведении "вирусной кампании по дезинформации". Об этом в понедельник сообщила газета The New York Times со ссылкой на материалы суда.

По данным газеты, компания хочет взыскать с Джулиани более $1,3 млрд за ложные заявления о том, что Dominion Voting Systems участвовала в подтасовке результатов выборов президента в ноябре в пользу демократа Джозефа Байдена. Иск основан более чем на 50 заявлениях Джулиани, сделанных в Twitter, в комментариях СМИ и подкастах.

В иске компании-разработчика указано, что Джулиани действовал совместно с Fox News, Fox Business и другими новостными изданиями. Dominion Voting Systems также намерена подать еще несколько исков и не исключает судебное разбирательство против бывшего президента Трампа.

Согласно заявлению компании, она потратила $565 тыс. на усиление безопасности из-за угроз, которые начали поступать в адрес сотрудников после утверждений Джулиани. Сам адвокат Трампа не ответил на запрос газеты о комментарии.

Джулиани на пресс-конференции 19 ноября в Вашингтоне обвинил Dominion в связях с бывшим венесуэльским лидером Уго Чавесом и нынешним президентом латиноамериканской страны Николасом Мадуро, а также американским финансистом Джорджем Соросом.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми демократ Байден стал новым главой государства. Тем не менее республиканец Дональд Трамп не признал поражения и обращался в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия юристов Трампа не имели успеха, их иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США. 20 января состоялась инаугурация Байдена.