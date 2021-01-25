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Пандемия COVID-19

Си Цзиньпин: Китай готов усилить глобальное сотрудничество по вакцинации от коронавируса

По словам председателя КНР, Пекин будет делиться соответствующим опытом с другими государствами

ПЕКИН, 25 января. /ТАСС/. Китайские власти заинтересованы в продвижении международного сотрудничества в области вакцинации от коронавируса. Об этом заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин.

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"Нам нужно уделить особо пристальное внимание активизации [международного] сотрудничества в области разработки и производства вакцины от коронавируса, - сообщил он в ходе специального обращения к участникам онлайн-дискуссии "Давосская повестка дня" Всемирного экономического форума. - Необходимо добиться того, чтобы вакцина действительно оказалась доступной всем странам и народам".

По словам Си Цзиньпина, Пекин будет делиться соответствующим опытом с другими государствами и оказывать "всю возможную поддержку странам, наиболее слабо подготовленным к борьбе с пандемией". "Нам необходимо консолидировать усилия, активизировать обмен информацией и меры, цель которых - одержать глобальную победу над коронавирусом", - подытожил китайский лидер.

Теги
КитайСи ЦзиньпинПандемия COVID-19
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