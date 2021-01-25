Голландский сенатор назвал неуместной попытку оспорить полномочия России в ПАСЕ

СТРАСБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Попытка украинской делегации оспорить полномочия российских коллег в Парламентской ассамблее Совета Европы была неуместной, учитывая готовящиеся доклады комитетов по ситуации в России. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС голландский сенатор, глава группы "Объединенных европейских левых" Тини Кокс.

"Для нашей группы очевидно, что сейчас неправильный момент для оспаривания полномочий. Мониторинговый комитет готовит полноценный отчет об обязательствах России. Содокладчики госпожа Риа Оомен-Руйтен и Аксель Шефер усердно работают и теперь ждут, чтобы посетить Россию, как только ситуация с коронавирусом позволит им это сделать. Только после того, как они сделают свой отчет, можно будет увидеть, как обстоят дела в России, но не сейчас", - заявил он.

Глава объединенных левых при этом подчеркнул, что оспаривать полномочия других делегаций - это право всех членов ассамблеи и напомнил, что это возможно лишь если таковых набирается 30 и более человек, и они представляют как минимум пять национальных делегаций. Также, отметил Кокс, в ходе нынешней зимней сессии состоится голосование об изменении регламента организации, позволяющее запустить трехсторонний механизм реагирования на нарушения устава Совета Европы. "Нам нужен такой механизм для всех государств, которые себя неправильно ведут", - констатировал он.

О трехстороннем механизме

Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) одобрил в феврале резолюцию, в которой закреплено право всех национальных делегаций быть представленными на равных правах в двух уставных органах Совета Европы - КМСЕ и ПАСЕ - "до тех пор, пока в их отношении не применяются статьи 7, 8 и 9 устава", касающиеся приостановления или прекращения участия в организации. На этом особенно настаивала Россия при возвращении своей делегации в ассамблею в июне 2019 года.

В документе подчеркивается, что процедура является дополнением к уже существующим правилам, основанным на декларации Комитета министров от 1994 года, и должна применяться в исключительных случаях. В частности, речь идет о нарушении статьи 3 устава организации, согласно которой страны-участницы должны признавать принцип верховенства права и обеспечивать соблюдение прав человека в рамках своей юрисдикции. Инициировать механизм могут КМСЕ, ПАСЕ или генсек организации, однако последнее слово в вопросе о применении статьи 8 и сопутствующих ограничений должно быть за Комитетом министров. Его участники будут принимать решение большинством в две трети от общего состава.

Если дело доходит до заключительного этапа и КМСЕ двумя третями голосов подтверждает серьезное нарушение устава организации, тогда в отношении упомянутой страны может быть принято решение в рамках статей 7, 8 и 9, регламентирующих выход из СЕ или приостановку ее деятельности в нем до подтверждения положительных изменений. В случае исключения из организации стране придется заново подавать заявку на вступление, в то время как приостановка полномочий может быть отменена в любой момент, если КМСЕ подтвердит, что спорные моменты устранены.