ПАСЕ обсудит полномочия российской делегации 28 января

СТРАСБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали за вынесение на обсуждение вопроса о полномочиях российской делегации в организации, однако дебаты состоятся лишь 28 января. Соответствующее решение было принято в ходе первого заседания зимней сессии ПАСЕ 25 января.

С соответствующей инициативой выступила глава украинской делегации, депутат президентской партии "Слуга народа" Мария Мезенцева. Ее запрос поддержали 38 участников заседания из как минимум пяти различных национальных делегаций, что оказалось достаточным для передачи вопроса в Мониторинговый комитет ПАСЕ. При этом 61 парламентарий выступил против этой инициативы.

Теперь комитету предстоит в течение 24 часов подготовить доклад и проект соответствующей резолюции. До момента оглашения доклада и принятия резолюции делегация обладает всеми правами (может участвовать в заседании, выступать и голосовать). Она не имеет права голосовать лишь по проекту резолюции, которая оспаривает ее собственные полномочия. Состоится это, однако, лишь в четверг утром, а не в среду, как было традиционно принято в ходе предыдущих сессий.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал такой шаг украинских коллег ожидаемым, но подчеркнул, что Россия не приемлет "никаких ограничений и санкций". По его словам, ассамблея "сейчас более конструктивно настроена на сотрудничество с российской делегацией".

В беседе с корреспондентом ТАСС голландский сенатор, главы группы "Объединенных европейских левых" Тини Кокс отметил, что подобный запрос со стороны украинской делегации был совершен "в неправильный момент". По его словам, подобный шаг был бы уместен уже после того, как Мониторинговый комитет закончит запрошенный еще в прошлом году отчет о соблюдении Россией обязательств перед Советом Европы.

Без срочных дебатов и резолюций

В то же время с четверга на среду перенесли дебаты по теме задержания Алексея Навального по прибытии в РФ из Германии в январе этого года. Участники заседания в ходе утверждения повестки зимней сессии отклонили запрос на проведение этих дебатов в срочном порядке и обсудят эту тему в текущем порядке без принятия резолюции.

Также в ходе первого заседание были отклонены запросы на проведение срочных дебатов с принятием резолюции по ситуации в Белоруссии, инициированных Россией дебатов по теме "Запрет использования русского языка и других языков национальных меньшинств на Украине", а также запросы на дебаты о положении с соблюдением прав человека в Крыму в период пандемии коронавируса, а также о репатриации армянских военнопленных Азербайджаном. На обсуждение ПАСЕ будет вынесен вопрос об угрозе свободе слова со стороны крупнейших технологических компаний.