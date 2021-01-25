СМИ: не менее 11 солдат погибли на юге Сирии в перестрелке с боевиками

БЕЙРУТ, 25 января. /ТАСС/. Группа вооруженных людей напала в понедельник на сирийских военнослужащих в южной провинции Дераа. Как сообщил телеканал Al-Hadath, в ходе перестрелки, которая произошла в населенном пункте Туфас, погибли не менее 11 солдат, еще трое захвачены боевиками в плен.

В последние месяцы в южных регионах Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда, которые были освобождены в 2018 году, активизировали вооруженные вылазки банды, связанные с экстремистской группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Командование сирийской армии направило на юг элитные подразделения для проведения антитеррористической операции.

18 января террористы подорвали бомбу возле поста сирийской армии в Рувейхании к западу от Эль-Кунейтры, а затем открыли огонь по военнослужащим из стрелкового оружия. В результате этой атаки погибли двое солдат.

26 октября прошлого года был застрелен мэр города Санамейн Абдель Салям Хеймад. Неизвестные боевики на мотоциклах напали на городского главу в момент, когда он находился на рыночной площади. Хеймад скончался на месте от полученных ранений.

20 июня в окрестностях Дераа подорвался на мине автобус с 40 сирийскими военнослужащими. В результате теракта погибли восемь солдат, еще 23 получили ранения.