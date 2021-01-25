Боррель заявил, что совершит визит в Россию в первую неделю февраля

БРЮССЕЛЬ, 25 января. /ТАСС/. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель совершит в первую неделю февраля визит в Москву, в ходе которого намерен обсудить с российскими властями подготовку к дискуссии об отношениях с Россией на саммите ЕС в марте. Об этом он сообщил на пресс-конференции в понедельник по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"Я проинформировал Совет о намерении совершить визит в Москву по приглашению министра [иностранных дел Сергея] Лаврова в первую неделю февраля, - сказал он. - Чтобы провести стратегическую дискуссию в марте, думаю, что было бы хорошо перед этим обсудить это с нашими российскими партнерами". По словам Борреля, он намерен обсудить в Москве "все актуальные вопросы".

Как сообщили ранее в понедельник в МИД РФ, министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 5 февраля в Москве переговоры с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем. Как ожидается, стороны обсудят весь комплекс проблем и перспектив отношений Россия - ЕС. Запланирован также развернутый обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию в регионе Западных Балкан, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, на пространстве СНГ. Будут обсуждены перспективы реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, дальнейшей стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе, вопросы безопасности в Европе и другие темы, представляющие взаимный интерес, сообщили в МИД.

Ранее Боррель в интервью агентству Reuters заявил, что его визит в Россию в настоящее время "необходим больше, чем когда бы то ни было".