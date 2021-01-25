Sky: США намерены начать прямой диалог с Ираном через европейских посредников

ТАСС, 25 января. Соединенные Штаты готовы через посредников в Европе предложить иранским властям начать прямые двусторонние переговоры. С таким утверждением выступил 25 января телеканал Sky News Arabia, ссылаясь на высказывание источника в американском министерстве обороны.

По сведениям источника в Пентагоне, "администрация [президента США Джозефа] Байдена намерена через европейских посредников выступить с инициативой начать прямой диалог с Тегераном".

Ранее 25 января официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран не сделает навстречу Вашингтону ни одного шага, пока США не вернутся к исполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Заявление Хатибзаде прозвучало на фоне информации о возможном возврате США к СВПД с Ираном после начала президентского срока Джозефа Байдена. В свою очередь кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен 19 января заявил, что Байден будет добиваться заключения с Ираном на основе СВПД более долгосрочной сделки по иранской ядерной программе, а также решения ракетной проблемы Тегерана. Он подчеркнул, что Вашингтон будет консультироваться с Конгрессом США, Израилем, а также странами Персидского залива в рамках будущих шагов по Ирану.