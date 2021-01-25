Главы МИД ЕС не предлагали введения санкций в отношении России из-за Навального

БРЮССЕЛЬ, 25 января. /ТАСС/. Ни одна страна Евросоюза на заседании Совета ЕС в понедельник не предложила ввести новые санкции в отношении России из-за ареста Алексея Навального. Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции в понедельник по итогам заседания в Брюсселе.

"Сегодня не было никаких предложений и, соответственно, никаких решений не принято", - сказал он, отметив при этом, что Совет ЕС "готов реагировать и принять соответствующие меры, если обстоятельства потребуют".

По его словам, ЕС призывает власти РФ освободить Навального и всех задержанных в ходе несанкционированных акций, которые прошли 23 января.

Ситуация вокруг Навального

Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что комментарии западных политиков по поводу возвращения Навального на родину призваны "отвлечь внимание от глубокого кризиса", в котором оказались их страны. Он отметил, что комментарии со стороны Запада "идут под копирку".

Навальный, объявленный ранее в розыск за нарушение условий наказания по делу "Ив Роше", был задержан в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прилетел рейсом компании "Победа" из Берлина.

Во ФСИН подчеркнули, что в течение 2020 года Навальный был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию два раза в месяц в определенные дни. Дважды нарушения фиксировались в январе 2020 года, по одному разу - в феврале, марте, июле и августе. Последняя явка на регистрацию состоялась 3 августа. При этом его неоднократно предупреждали, что данные нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок лишения свободы.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением, что он подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было. Он подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией.