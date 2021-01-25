Президент Черногории подписал поправки к закону о свободе вероисповедания

"Я подписал указ о принятии законов после того, как парламент повторно принял их 20 января. Дилеммы, которые у меня были ранее и из-за которых я вернул закон на повторное голосование, остались", - написал президент в понедельник в своем Twitter.

Ранее Джуканович признал необходимость подписать повторно принятый документ, как этого требует конституция страны. 20 января парламент Черногории большинством голосов (41 из 81) повторно проголосовал за внесение поправок в скандальный закон о свободе вероисповедания. До этого поправки уже были приняты парламентом 29 декабря 2020 года, однако 2 января Джуканович вернул документ на повторное рассмотрение. Поводом для такого решения президент назвал "претензии к кворуму в момент голосования", а также "правовые вопросы в отношении мандатов двух депутатов".

Власти Черногории во главе с Джукановичем в конце 2019 года приняли закон о свободе вероисповедания, ущемляющий интересы Сербской православной церкви (СПЦ), прихожанами которой является подавляющее большинство жителей Черногории. Документ предусматривал изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь шла о более чем 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог.

Это вызвало массовые акции протеста верующих, которые продолжались с января по октябрь 2020 года. В результате народного возмущения Демократическая партия социалистов Черногории во главе с Джукановичем проиграла парламентские выборы и перешла в оппозицию. Джуканович неоднократно обвинял СПЦ в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявлял, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины.