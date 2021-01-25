Мексика рассчитывает получить 24 млн доз "Спутника V"

МЕХИКО, 25 января. /ТАСС/. Мексика рассчитывает на поставку 24 млн доз вакцины от коронавируса "Спутник V" в ближайшие два месяца. Об этом сообщил в понедельник в своем Telegram -канале президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор по итогам телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

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"Мы пообщались с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным <...>, - говорится в записи. - Я пригласил его посетить Мексику и поблагодарил его за решение поставить нам 24 млн доз вакцины "Спутник V" в следующие два месяца".

Лопес Обрадор вечером 24 января сообщил в Twitter, что заразился коронавирусом. По его словам, у него легкие симптомы вызываемого инфекцией заболевания, он получает лечение.

С конца февраля 2020 года в Мексике было лабораторно подтверждено 1 763 219 случаев заражения коронавирусом, умерли 149 614 инфицированных пациентов. Выздоровели более 1,32 млн заболевших.

В Мексике 24 декабря началась вакцинация медицинского персонала от коронавируса. К настоящему времени власти использовали порядка 630 тыс. доз препарата производства компании Pfizer.