В посольстве США назвали сообщения о протестах в России обычной практикой информирования

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Сообщения в соцсетях американского посольства в РФ о несанкционированных акциях протеста в России являются "стандартной консульской практикой" информирования с целью предупредить граждан США о возможных рисках для их безопасности. Об этом заявили ТАСС в понедельник в диппредставительстве.

Как отметили там, в разговоре с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым посол Джон Салливан подчеркнул, что приоритет посольства США - безопасность американских граждан в России. "Обеспечение их информацией о потенциальных рисках для безопасности входит в нашу ответственность. Это стандартная консульская практика дипломатических миссий многих стран", - говорится в сообщении посольства.

Ранее Салливану был заявлен протест в связи с размещением американским посольством в Москве сообщений в социальных сетях в поддержку незаконных акций в ряде российских городов 23 января. Как неприемлемый был квалифицирован комментарий официального представителя Госдепа США о событиях в этот день. До сведения посла доведено, что российская сторона рассматривает эти действия как прямое вмешательство во внутренние дела России и призывает соблюдать законодательство РФ и дипломатические нормы.