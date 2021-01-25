БДИПЧ запускает консультативный совет пострадавших от торговли людьми

ВАРШАВА, 25 января. /ТАСС/. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ создало Международный консультативный совет пострадавших от торговли людьми (ISTAC) для оказания помощи странам всего региона ОБСЕ по наращиванию усилий в борьбе с этими преступлениями. Об этом бюро информировало в распространенном в понедельник на своем официальном сайте сообщении.

"Опыт и знания, которые мы получаем от наших новых советников, стали сегодня важной вехой в работе БДИПЧ по борьбе с торговлей людьми", - сказал директор БДИПЧ Маттео Мекаччи. "Выслушивать людей, переживших торговлю людьми, жизненно важно для понимания их потребностей и оказания им реальной поддержки. Но нашей конечной целью должно быть предотвращение этих ужасных преступлений", - указал он.

Члены ISTAC назначаются на двухлетний срок с возможностью продления. Совет состоит из 21 участника. На данный момент там есть представители России, Австрии, Великобритании, Ирландии, Испании, Канады, Нидерландов, Норвегии, США, Узбекистана Финляндии, Франции.

Как считают эксперты, консультации и рекомендации, предоставленные ISTAC, помогут БДИПЧ в его работе по поддержке стран всего региона ОБСЕ в укреплении их национальных правовых, политических и нормативных рамок в сфере борьбы с торговлей людьми. Как считают в БДИПЧ, лидирующие качества переживших торговлю людьми также могут способствовать развитию национальных и международных сетей людей с этим опытом.

В своем отчете за 2020 год о вызовах в области прав человека, спровоцированных распространением COVID-19, БДИПЧ отметило, что вспышка пандемии в регионе ОБСЕ повысила уязвимость тех, кто уже подвергается риску стать жертвами торговли людьми, особенно женщин и девочек. В то же время пандемия оказала чрезвычайно негативное влияние на способность стран быстро и эффективно реагировать на торговлю людьми, в результате чего спасшиеся остро нуждаются в поддержке.