МИД Словении осудил акты вандализма в отношении указателей на словенском языке в Австрии

ЛЮБЛЯНА, 25 января. /ТАСС/. МИД Словении осудил серию актов вандализма в отношении двуязычных дорожных знаков в районе проживания словенского этнического меньшинства на юге австрийской федеральной земли Каринтия. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте внешнеполитического ведомства республики.

"Министерство иностранных дел Республики Словения с озабоченностью следит за осуществлением актов вандализма против двуязычных знаков в австрийской Каринтии. В связи с этим министерство ожидает, что региональные и федеральные власти как можно скорее найдут виновных в этих преступлениях и должным образом защитят конституционные права словенской национальной общины в Австрии", - отмечается в заявлении.

Австрийское агентство печати 18 января сообщило о том, что неизвестные замазали черной краской словенскую часть двуязычных дорожных знаков в общинах Бляйбург и Эберндорф, расположенных в федеральной земле Каринтия. Аналогичный инцидент повторно произошел в окрестностях Эберндорфа в минувшее воскресенье.

По конституции Австрии, каринтийские словенцы являются одним из автохтонных этнических меньшинств республики, обладающих правом культурной автономии. Они традиционно проживают в двуязычных муниципалитетах на юге федеральной земли Каринтия.