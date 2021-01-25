Премьер-министр Италии Джузеппе Конте намерен подать в отставку

РИМ, 25 января. /ТАСС/. Председатель правительства Италии Джузеппе Конте заявил о намерении подать в отставку со своего поста. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительственного дворца Киджи.

"Во вторник в 09:00 (11:00 мск - прим. ТАСС) созывается заседание Совмина, в ходе которого председатель правительства Джузеппе Конте объявит о том, что подает в отставку. После этого он передаст [соответствующее] заявление президенту республики Серджо Маттарелле", - говорится в распространенном заявлении.

Ранее об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на информированные источники в правительстве.

Данный шаг стал следствием утраты правящей коалицией в составе "Движения "5 звезд" и Демократической партии абсолютного большинства в верхней палате (Сенате) парламента после выхода из нее небольшой партии "Живая Италия" экс-премьера Маттео Ренци.

Как предполагается, отставка может носить формальный характер, поскольку не исключается, что Конте получит новый мандат и возможность сформировать кабинет, который будет пользоваться более широкой поддержкой в парламенте. И "Движение", и Демпартия выразили свою поддержку Конте.

На прошлой неделе его кабинет получил доверие в обеих палатах парламента, но в Сенате за него проголосовали простым большинством голосов при том, что сенаторы "Живой Италии" воздержались. При дальнейших голосованиях правительство может утратить поддержку большинства. Правоцентристская оппозиция в составе партий "Лига", "Вперед, Италия" и "Братья Италии" настаивают на досрочных выборах. Вопрос о дополнительных голосах и обновлении правящей коалиции пока остается открытым, что не исключает сценария досрочного голосования.