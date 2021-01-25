Байден решил сохранить ограничения на въезд в США из Шенгенской зоны

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Президент США Джозеф Байден принял решение на фоне пандемии сохранить в силе ограничения на въезд в США из стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии, а также добавить в этот список ЮАР. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

"Президент Байден решил сохранить ранее введенные ограничения для европейской Шенгенской зоны, Соединенного Королевства, Республики Ирландия и Бразилии", - сказала она. "В ситуации, когда пандемия усугубляется и распространяются более заразные варианты [вируса], не время снимать ограничения на международные поездки", - пояснила Псаки.

По ее словам, в связи с тем, что более заразный штамм инфекции был обнаруженный в ЮАР, в отношении поездок в США из этой страны также вводятся ограничения.

Кроме того, по ее словам, начиная со вторника, приезжающие в США из-за рубежа должны будут еще до вылета предъявлять представителям авиакомпаний отрицательные результаты теста на коронавирус.