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Пандемия COVID-19
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Байден решил сохранить ограничения на въезд в США из Шенгенской зоны

В этот список также включена ЮАР
Президент США Джозеф Байден AP Photo/Evan Vucci
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Президент США Джозеф Байден
© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Президент США Джозеф Байден принял решение на фоне пандемии сохранить в силе ограничения на въезд в США из стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии, а также добавить в этот список ЮАР. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

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"Президент Байден решил сохранить ранее введенные ограничения для европейской Шенгенской зоны, Соединенного Королевства, Республики Ирландия и Бразилии", - сказала она. "В ситуации, когда пандемия усугубляется и распространяются более заразные варианты [вируса], не время снимать ограничения на международные поездки", - пояснила Псаки.

По ее словам, в связи с тем, что более заразный штамм инфекции был обнаруженный в ЮАР, в отношении поездок в США из этой страны также вводятся ограничения.

Кроме того, по ее словам, начиная со вторника, приезжающие в США из-за рубежа должны будут еще до вылета предъявлять представителям авиакомпаний отрицательные результаты теста на коронавирус.

Теги
БразилияЮАРСШАВеликобританияИрландияБайден, Джозеф (Джо)Псаки, ДженПандемия COVID-19
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