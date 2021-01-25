Белый дом: объявлений о планах беседы Байдена и Путина нет

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в ближайшие дни намерен продолжать проводить телефонные разговоры с зарубежными лидерами, однако объявлений о готовящихся беседах главы вашингтонской администрации с российским коллегой Владимиром Путиным у Белого дома пока нет.

"На данный момент у меня нет прогнозов о каких-то звонках для вас", - сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в понедельник, отвечая на вопрос о возможности телефонного разговора между Байденом и Путиным. "Очевидно, что президент [США] берет телефон, взаимодействуя с рядом иностранных лидеров, - европейских и других. Больше [звонков] запланировано в следующие пару дней", - добавила Псаки.

На брифинге она также напомнила, что на прошлой неделе Байден поручил спецслужбам провести "полную оценку" приписываемого России вмешательства в выборы в Соединенных Штатах, ситуации вокруг Алексея Навального, утверждений о готовности России выплачивать денежные вознаграждения боевикам в Афганистане за нападения на военнослужащих западной коалиции, а также относительно недавней кибератаки, которая затронула американские правительственные структуры.

Российская сторона ранее неоднократно отвергла какую-либо причастность Москвы к перечисленному.

"Мы предоставим свежую информацию об этом, когда [обзор] закончится. <...> У меня нет графика <...>, это что-то, что продолжается, и, конечно, это приоритет", - подчеркнула Псаки.

Подозрения США

Тема потенциального вмешательства в выборы в США регулярно поднимается в связи с утверждениями американских властей о причастности к подобным действиям России. В Москве неоднократно отвергали подобные обвинения в свой адрес.

Как стало известно ранее, программное обеспечение Orion компании SolarWinds было взломано в марте 2020 года. Хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, которое затем было загружено и использовано тысячами клиентов SolarWinds. Среди них были ведущие правительственные учреждения, а также более 400 крупнейших американских компаний. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не причастна к хакерским атакам на правительственные учреждения и компании США. По его словам, "любые обвинения России в причастности являются абсолютно голословными и скорее являются продолжением слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах".

Газета The New York Times выступила 26 июня прошлого года с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в России) совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Песков назвал упомянутые утверждения ложью и "абсолютной уткой". МИД РФ 27 июня охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию.

О ситуации вокруг Навального

18 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что комментарии западных политиков о возвращении в Россию Навального призваны "отвлечь внимание от глубокого кризиса", в котором оказались их страны.

Навальный, объявленный ранее в розыск за нарушения условий наказания по делу "Ив Роше", был задержан в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прилетел на рейсе "Победы" из Берлина.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Между тем, Дмитрий Песков сообщал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было. Он подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией.