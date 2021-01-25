Курды предупредили о готовящейся операции турецкой армии на севере Сирии

БЕЙРУТ, 25 января. /ТАСС/. Отряды вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) дадут отпор турецким войскам в случае их вторжения в курдские районы. Об этом заявил в понедельник агентству Firat ответственный за оборону в созданной курдами автономной администрации на севере Сирии Зейдан аль-Аси.

"Мы предупреждаем международное сообщество о том, что Анкара готовит военную операцию, которая может вылиться в новый конфликт в пограничных районах", - подчеркнул он.

По словам курдского представителя, колонна бронетехники проследовала через границу на север провинции Ракка, где с декабря идут перестрелки между отрядами СДС и протурецкими формированиями сирийской оппозиции. Ранее Анкара создала две военных базы поблизости от города Айн-Иса, где обороняются курдские отряды. "Попытки захватить этот город боевиками оппозиционных формирований до сих пор не имели успеха", - отметил аль-Аси.

В конце декабря прошлого года военные действия вокруг Айн-Иса, который расположен рядом со стратегическим шоссе Алеппо - Камышлы, возобновились с новой силой после отказа СДС вывести из этого района своих бойцов. Несколько атак поддерживаемых Анкарой формирований с целью захвата Айн-Исы были отражены курдами. В ходе боестолкновений их отряды уничтожили свыше 20 боевиков. Непрерывные артобстрелы, однако, привели к тому, что мирное население стало покидать свои дома и перемещаться на юг в направлении административного центра Ракка, находящегося в 55 км.

В 2019 году Анкара провела в провинциях Хасеке и Ракка военную операцию "Источник мира", создав 30-километровую зону безопасности вдоль турецкой границы. Проживающие в этом регионе курды вывели оттуда свои отряды, но время от времени совершают вооруженные вылазки против турецких войск и формирований сирийской оппозиции.