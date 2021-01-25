CNN: председателем процесса в рамках импичмента Трампа будет сенатор Патрик Лихи

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Процесс в рамках импичмента бывшего президента США Дональда Трампа будет проходить в Сенате Конгресса США под председательством сенатора-демократа Патрика Лихи (от штата Вермонт). Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на источники в верхней палате американского законодательного органа.

По их сведениям, если бы речь шла об импичменте действующего президента, то председателем процесса был бы, согласно американскому законодательству, глава Верховного суда США Джон Робертс. Именно он был председателем на процессе в рамках первого импичмента Трампа, по итогам которого республиканец был оправдан. Однако с учетом того, что президентские полномочия Трампа истекли 20 января, роль председателя на процессе импичмента впервые в истории США будет отведена сенатору.

Лихи занимает пост временного председателя Сената. Это вторая по значимости должность в верхней палате Конгресса после вице-президента США. Согласно американскому законодательству вице-президент возглавляет Сенат.

Резолюция об импичменте Трампа будет передана в Сенат 25 января. По словам лидера демократического большинства в верхней палате Чака Шумера (от штата Нью-Йорк), процесс в рамках импичмента начнется после 8 февраля.