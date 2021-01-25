В Тунисе за неделю беспорядков задержали более 1,2 тыс. человек

ТУНИС, 25 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Туниса за прошедшую неделю задержали свыше 1 200 участников массовых беспорядков, прошедших в разных регионах республики. Об этом в понедельник в интервью радиостанции Shems FM заявил вице-председатель Тунисской лиги по правам человека Бассем Трифи.

"Число задержанных в связи с недавними ночными беспорядками превысило 1 200, из которых 30% - несовершеннолетние", - отметил правозащитник.

По его словам, большинство людей, подвергнутых аресту, принимали участие в мирных акциях протеста, властям удалось задержать лишь единицы тех, кто непосредственно занимался грабежами и вандализмом.

Массовые беспорядки начались вечером 16 января в столичном регионе и ряде провинций Туниса. Участники беспорядков строили баррикады, жгли автомобильные покрышки, сообщалось об актах вандализма и мародерства. В некоторых провинциях Туниса беспорядки продолжились в течение всей прошедшей недели. Для защиты объектов государственной и частной собственности 17 января власти страны ввели в несколько провинций подразделения армии.