Меркель обсудила с Байденом внешнюю политику, пандемию и торговлю

БЕРЛИН, 25 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом, обсудила внешнюю политику, пандемию и торговлю, а также пригласила его посетить Берлин, когда позволит эпидемическая обстановка. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба кабмина ФРГ.

Стороны "говорили о вопросах внешней политики, в особенности относительно Афганистана и Ирана, а также [обсудили] торговую и климатическую политику", говорится в сообщении. Меркель приветствовала решение Байдена восстановить членство во Всемирной организации здравоохранения и вернуться в Парижское соглашение по климату.

"Канцлер пригласила президента Байдена совершить визит в Германию, как только позволит ситуация с пандемией", - отметила пресс-служба кабмина ФРГ. Меркель указала на то, что борьба с пандемией требует "международных усилий".

Также глава правительства Германии выразила готовность "к решению международных задач совместно с европейскими и трансатлантическими партнерами", говорится в сообщении.