Facebook заблокировал чат-бот Нетаньяху за попытку сбора данных о непривитых

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 января. /ТАСС/. Facebook заблокировал в понедельник чат-бот страницы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за попытку сбора данных об израильтянах старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает газета Calcalist .

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"В соответствии с нашей политикой конфиденциальности мы не разрешаем распространение контента, который запрашивает или делится медицинской информацией пользователей", - цитирует издание заявление Facebook. По данным газеты, чат-бот заблокирован на неделю.

В пресс-службе партии "Ликуд" Нетаньяху заявили, что "цель публикации состояла в том, чтобы поощрить людей в возрасте от 60 лет сделать прививку".

"Премьер-министр добился того, чтобы каждый гражданин имел возможность сделать прививку, мы призываем всех пройти вакцинацию", - добавили там.