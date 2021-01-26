Демонстранты в Сане осудили США за включение хуситов в террористический список

БЕЙРУТ, 26 января. /ТАСС/. Массовая антиамериканская демонстрация прошла в понедельник по улицам Саны - столицы Йемена. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, ее участники выразили протест по поводу принятого 19 января Минфином США решения причислить мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах" к террористическим организациям.

"Этот шаг Вашингтона свидетельствует о провале агрессии и блокады против йеменского народа", - заявил, выступая на митинге в Сане, член политсовета "Ансар Аллах" Мухаммед Али аль-Хуси. Он назвал "подлинным терроризмом" ту поддержку, которую оказывают США аравийской коалиции, развязавшей войну против Йемена.

"Американское давление только усилит решимость йеменцев отстоять свою свободу и нанести поражение агрессорам", - подчеркнул аль-Хуси.

Ранее, как передал Al Mayadeen, около 300 правозащитных организаций провели в режиме онлайн-конференцию, призвав Соединенные Штаты "пересмотреть решение, которое ставит под угрозу оказание гуманитарной помощи населению Йемена".

Минфин США за день до инаугурации нового президента США демократа Джо Байдена сообщил о внесении движения "Ансар Аллах" в список террористических организаций. В свою очередь выдвинутый Байденом кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что считает целесообразным заново рассмотреть это решение. В понедельник Минфин США разрешил проведение до 26 февраля финансовых операций с "Ансар Аллах".

Конфликт в Йемене продолжается с августа 2014 года. Военная конфронтация усилилась после вторжения в страну в марте 2015 года войск коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Продолжающаяся более пяти лет война привела к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.