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Байден заявил, что наличие проблем между США и Россией не исключает продление СНВ-3

Президент США Джозеф Байден AP Photo/Evan Vucci
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Президент США Джозеф Байден
© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Новая американская администрация исходит из того, что наличие различных разногласий и противоречий в отношениях США и России не является поводом для того, чтобы отказываться от продления двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Это подчеркнул в понедельник президент США Джозеф Байден.

"Я нахожу, что мы можем и действовать во взаимных интересах наших стран (как в случае с новым ДСНВ), так и ясно давать понять России, что мы [американские власти] чрезвычайно обеспокоены ее поведением, будь то в случае с [Алексеем] Навальным, [хакерской атакой через программное обеспечение компании] SolarWinds или сообщениями о денежных вознаграждениях за головы американцев в Афганистане", - заявил на пресс-конференции руководитель вашингтонской администрации. Он отвечал на вопрос о том, способна ли ситуация вокруг Навального сорвать продление истекающего в феврале СНВ-3, который в США называют новым ДСНВ.

Теги
СШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)
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