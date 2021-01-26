В ПАСЕ призвали Баку и Ереван скорее выполнить трехстороннее соглашение по Карабаху

СТРАСБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Азербайджан и Армения должны воздержаться от риторики, мешающей политическому диалогу, и как можно скорее реализовать положения трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху. Об этом говорится в принятой в понедельник резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по докладу мониторингового комитета за 2020 год.

Ассамблея отметила "роль России в урегулировании нагорнокарабахского конфликта" и призвала Ереван и Баку "как можно скорее выполнить положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, касающиеся гуманитарных вопросов", подчеркивается в документе. ПАСЕ также рекомендовала "немедленно приступить к обмену военнопленными, уважать культурное наследие, воздерживаться от риторики, мешающей политическому диалогу".

В ассамблее выразили "серьезную обеспокоенность по поводу сообщений о нарушении норм гуманитарного права и прав человека" во время конфликта в Карабахе, "а также сведений об ущербе, причиненном религиозным объектам, памятникам, частной собственности". ПАСЕ ожидает, что "эти случаи будут полностью расследованы". "Любые нарушения должны быть устранены, а виновные привлечены к ответственности", - говорится в резолюции.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, там начались активные боевые действия. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. Десятки тысяч жителей Карабаха, оставившие свои дома во время боевых действий, вернулись назад с помощью миротворческого контингента.