СМИ: восемь человек ранены в ходе протестов против карантинных ограничений в Ливане

ТАСС, 26 января. Пятеро протестующих и трое сотрудников сил внутренней безопасности ранены в понедельник во время массовых протестов в Триполи - крупном городе на севере Ливана. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" .

По его данным, демонстранты пришли к зданию городского правительства с требованием отмены изоляционных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, которые, как заявили некоторые из протестующих, нанесли вред экономике и ухудшили их жизнь. Они начали бросать в правоохранителей камни. В ответ сотрудники служб безопасности применили слезоточивый газ и дубинки для разгона толпы. Десятки протестующих были задержаны на месте.

21 января Высший совет обороны Ливана продлил введенное неделей ранее чрезвычайное санитарное положение в стране до 8 февраля.

Как отмечает "Синьхуа" со ссылкой на Минздрав, всего по состоянию на понедельник коронавирусом в Ливане заразились 282 249 человек, умерли 2 374 пациента с вызываемым инфекцией заболеванием.