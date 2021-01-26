NBC: в США полицейского уволили за поддержку в соцсетях беспорядков у Капитолия

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Полицейский во Флориде был уволен в связи с публикацией в социальных сетях материалов в поддержку беспорядков, которые устроили 6 января у здания Конгресса США сторонники бывшего президента Дональда Трампа. Об этом сообщила в понедельник телекомпания NBC со ссылкой на представителя полицейского управления города Киссимми.

По информации NBC, сотрудник полиции Эндрю Джонсон был отстранен от службы 12 января после жалобы одного из жителей города, а 14 января он был уволен. Поводом для увольнения стали публикации Джонсона в социальной сети Facebook. Экс-полицейский якобы выступал со словами поддержки в адрес сторонников Трампа, устроивших беспорядки у здания Конгресса в Вашингтоне. "Его публикации не соответствуют нашим базовым ценностям", - приводит NBC заявление представителя полицейского управления Саманты Скарп.

В частности, уволенный сотрудник полиции размещал публикации, в которых содержалось упоминание "революционной войны" и "восстания молчаливого большинства". Так называют в США представителей консервативных слоев населения, которые предпочитают не распространяться публично о своих взглядах, при этом активно голосуя на избирательных участках в день выборов. Кроме того, Джонсон выражал недовольство итогами президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден, вступивший в должность 20 января.

6 января сторонники занимавшего тогда пост президента республиканца Трампа ворвались в здание Конгресса, выражая несогласие с утверждаемыми в парламенте итогами выборов. Толпа двинулась к Капитолию после того, как Трамп обратился к своим сторонникам, собравшимся на митинг у Белого дома. В ходе беспорядков внутри Конгресса полиция застрелила манифестантку. После столкновений умер также сотрудник полиции Капитолия.

Контролируемая Демократической партией Палата представителей 13 января одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Статья обвинения в документе всего одна - подстрекательство к мятежу. После ее утверждения Трамп стал первым в истории страны президентом, дважды подвергнутым импичменту. Первую попытку отстранить его от должности демократы предприняли в 2019 году. Палата представителей тогда тоже утвердила обвинения в рамках импичмента, однако Сенат, в котором большинство было у республиканцев, в начале 2020 года оправдал главу государства.