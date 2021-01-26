Сенат США утвердил кандидатуру Йеллен на пост министра финансов

В ближайшее время 74-летняя Йеллен, которая станет первой женщиной во главе Минфина, будет приведена к присяге. В 2014 году она стала первой женщиной на посту председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны.

19 января на слушаниях по рассмотрению кандидатуры Йеллен в профильном комитете она заявила, что намерена осуществить обстоятельный анализ деятельности финансового ведомства в сфере введения санкций против других стран. При этом в опубликованных в четверг ответах на вопросы сенаторов Йеллен сообщила о строгой приверженности ограничительным мерам в отношении России в связи с Украиной и Крымом.

В 1967 году Йеллен с отличием окончила экономический факультет Университета Брауна, в 1971 году получила докторскую степень в Йельском университете.

В 1997-1999 годах она возглавляла Совет экономических консультантов при тогдашнем президенте США Билле Клинтоне.

На посту председателя ФРС

Йеллен сменила на посту председателя Центробанка Бена Бернанке, который придерживался политики низкой процентной ставки. Когда Йеллен возглавила ФРС инфляция в США составляла 1,5% (ниже заданного в 2012 году минимального показателя в 2%), уровень безработицы - 6,7%, темпы экономического роста - 1,7%, а госдолг страны - $16,7 трлн (96,6% ВВП). По мере улучшения макроэкономических показателей она завершила осенью 2014 года программу количественного смягчения Бернанке и возвращалась к более традиционной монетарной политике.

При Йеллен Центробанк начал использование регулятивных инструментов по борьбе со спекуляциями. Но одними из важнейших ее достижений обозреватели считают первое с 2008 года повышение базовой процентной ставки. Падение уровня безработицы, улучшение прогнозов инфляции и по росту ВВП США позволило ФРС 14 декабря 2015 года повысить ставку c 0,25-0,5% до 0,5-0,75%.

15 марта 2017 года ФРС повысила ставку до 0,75-1,0%, 14 июня - до 1-1,25%, а 13 декабря - до 1,25-1,5%. Такие меры среди прочего были продиктованы и резким ростом биржевых индикаторов. Однако, несмотря на прекращение политики количественного смягчения, государственный долг США продолжал расти. Сейчас он составляет почти $28 трлн.

При Трампе

45-й президент Дональд Трамп в нарушение традиций не стал выдвигать кандидатуру Йеллен на второй срок. Она неоднократно выступала с критикой экономической политики республиканца, заявляя, что он "ничего не понимает в экономике".

Йеллен имеет награды Йельского университета, она почетный доктор юридических наук Университета Брауна (1998) и гуманитарных наук Бард-колледжа (2000), а также почетный доктор права британского Уорикского университета (2015) и почетный член Британской академии (2016).

Согласно материалам управления по вопросам этики американского правительства (от 1 января 2021 года), за последние два года целый ряд крупных компаний выплатил Йеллен суммарно более 7 млн долларов. В их числе американские банки Citigroup и Goldman Sachs, а также корпорация Google. Йеллен получила эти деньги в качестве оплаты за выступления перед сотрудниками компаний.