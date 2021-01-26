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Резолюцию об импичменте Трампа передали в Сенат

Сам процесс по импичменту начнется после 8 февраля
Дональд Трамп AP Photo/Alex Brandon
Описание
Дональд Трамп
© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Представители нижней палаты Конгресса США передали в понедельник вечером в Сенат резолюцию об импичменте уже бывшего президента страны Дональда Трампа. Трансляция ведется на сайте законодательного органа.

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Беспрецедентность ситуации состоит в том, что процедуре отстранения от власти впервые в истории страны дважды подвергается один и тот же президент, причем к настоящему времени сложивший свои полномочия. Статья обвинения в резолюции всего одна - подстрекательство к мятежу.

Сам процесс по импичменту начнется после 8 февраля.

Теги
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