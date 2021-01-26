CNN: Байден считает, что сторонники импичмента Трампа не наберут достаточно голосов

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Президент США Джозеф Байден поддержал импичмент своего предшественника, республиканца Дональда Трампа, однако усомнился в том, что сторонники данной процедуры наберут достаточно голосов для вынесения ему обвинительного приговора. Соответствующее заявление действующий американский лидер сделал в интервью телекомпании CNN, фрагмент которого был опубликован в понедельник на ее сайте.

"Я считаю, что это должно произойти", - указал Байден в ответ на вопрос, касавшийся процедуры импичмента Трампа. При этом, как отмечает CNN, демократ выразил сомнения относительно того, что по итогам слушаний в Сенате Конгресса США резолюция об импичменте экс-президента наберет достаточное число голосов (67) для признания его виновным по единственной статье обвинения - подстрекательство к мятежу. Для этого необходимо, чтобы против Трампа выступили по меньшей мере 17 сенаторов-республиканцев. "Сенат поменялся с тех пор, когда я работал там, но он поменялся не настолько", - указал Байден.

Журналист CNN также поинтересовался у главы государства, не опасается ли он, что процедура импичмента Трампа в Сенате может замедлить рассмотрение законодателями инициатив новой администрации, а также утверждение кандидатур, предложенных Байденом на руководящие должности в американских федеральных ведомствах. Как сообщает телекомпания, президент США подтвердил, что процедура импичмента негативно скажется на реализации повестки действующей администрации. Однако, по его мнению, "последствия будут еще хуже, если этого не произойдет".

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отмечала, что Байден предоставит Сенату США возможность самому решать технические вопросы, касающиеся времени и особенностей процедуры импичмента.

Импичмент Трампа

В понедельник вечером представители нижней палаты Конгресса США, контролируемой Демократической партией, передали в Сенат резолюцию об импичменте Трампа, которая была одобрена 13 января. Беспрецедентность ситуации состоит в том, что процедуре отстранения от власти впервые в истории страны дважды подвергается один и тот же президент, причем к настоящему времени сложивший свои полномочия. Статья обвинения в резолюции всего одна - подстрекательство к мятежу.

Сам процесс по импичменту начнется после 8 февраля. В ходе заседаний члены Палаты представителей, так называемые управляющие импичмента, будут выступать в роли обвинителей, сенаторы - в качестве присяжных. Председателем процесса станет сенатор-демократ Патрик Лихи (от штата Вермонт).

Первую попытку отстранить Трампа от должности демократы предприняли в 2019 году. Нижняя палата тогда тоже утвердила обвинения, однако Сенат, в котором большинство было у республиканцев, в начале 2020 года оправдал главу государства. На этот раз процедура импичмента инициирована из-за высказываний, допущенных Трампом 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Байден.