CNN: Трамп приступил к обсуждению с юристами стратегии защиты на процедуре импичмента

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп приступил к обсуждению с юристами стратегии защиты на процедуре по его импичменту в Сенате Конгресса США. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN.

По информации ее источников, экс-президент до сих пор не определился с составом команды юристов, которые будут защищать его в рамках процедуры импичмента. Однако в последние несколько дней Трамп начал обсуждать стратегию защиты с адвокатом Бутчем Бауэрсом, который, по сведению источников CNN, уже согласился представлять его интересы в Сенате.

Кандидатуру Бауэрса, который ведет адвокатскую деятельность в городе Колумбия (штат Южная Каролина), посоветовал Трампу сенатор-республиканец Линдси Грэм, представляющий этот штат в верхней палате Конгресса. По сведениям CNN, Грэм продолжает поиск юристов, которые выступили бы на стороне защиты бывшего американского лидера в рамках процедуры импичмента.

9 января CNN отмечала, что Трамп рассматривает возможность вновь прибегнуть к помощи почетного профессора школы права Гарвардского университета Алана Дершовица. Ранее он уже представлял защиту Трампа в ходе процедуры его импичмента в 2019-2020 годы. В свою очередь личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил, что не сможет защищать своего клиента в рамках процедуры импичмента, поскольку формально является свидетелем по этому делу.

Импичмент Трампа

В понедельник вечером представители нижней палаты Конгресса США, контролируемой Демократической партией, передали в Сенат резолюцию об импичменте Трампа, которая была одобрена 13 января. Беспрецедентность ситуации состоит в том, что процедуре отстранения от власти впервые в истории страны дважды подвергается один и тот же президент, причем к настоящему времени сложивший свои полномочия. Статья обвинения в резолюции всего одна - подстрекательство к мятежу.

Сам процесс по импичменту начнется после 8 февраля. В ходе заседаний члены Палаты представителей, так называемые управляющие импичмента, будут выступать в роли обвинителей, сенаторы - в качестве присяжных. Председателем процесса станет сенатор-демократ Патрик Лихи (от штата Вермонт).

Первую попытку отстранить Трампа от должности демократы предприняли в 2019 году. Нижняя палата тогда тоже утвердила обвинения, однако Сенат, в котором большинство было у республиканцев, в начале 2020 года оправдал главу государства. На этот раз процедура импичмента инициирована из-за высказываний, допущенных Трампом 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден.