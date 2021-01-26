Nikkei: ФРГ направит боевой корабль с длительной миссией в зону Тихого океана

ТОКИО, 26 января. /ТАСС/. Министерство обороны ФРГ намерено с лета этого года направить боевой корабль в зону Индийского и Тихого океанов с длительной миссией для демонстрации своего присутствия и укрепления военных контактов с Японией, Австралией и Южной Кореей. Об этом сообщила во вторник японская газета Nikkei со ссылкой на германское военное ведомство. По этим данным, в миссии будет принимать участие фрегат ВМС ФРГ.

Направление этого корабля в тихоокеанские воды газета называет беспрецедентным жестом, направленным, в частности, на сдерживание военной активности Китая на важнейших транспортных линиях, связывающих Восточную Азию с Европой.

Предполагается, что германский фрегат будет проводить совместные учения с флотами дружественных стран.

В апреле - июне в зону Тихого океана, по данным Nikkei, будет направлен также британский авианосец Queen Elizabeth с кораблями сопровождения.