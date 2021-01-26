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ВМС КНР 27-30 января проведут военные учения в Южно-Китайском море

Маневры состоятся к западу от полуострова Лэйчжоу

ПЕКИН, 26 января. /ТАСС/. Военно-морские силы (ВМС) Китая с 27 по 30 января проведут учения в акватории Южно-Китайского моря. Об этом сообщило во вторник Управление по безопасности на море КНР.

Как уточняется в коротком заявлении, опубликованном на сайте ведомства, маневры состоятся к западу от полуострова Лэйчжоу. В связи с этим Китай вводит временный запрет на судоходство в соответствующем районе.

Управление уточнило местоположение и условные границы, в пределах которых не должны появляться посторонние суда и военные корабли.

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