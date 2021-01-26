Президент Эстонии утвердила новый состав правительства

ТАЛЛИН, 26 января. /ТАСС/. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд утвердила новое правительство, которое сформировали праволиберальная Партия реформ и Центристская партия, за которую голосует большинство русскоязычных избирателей. Об этом сообщила во вторник канцелярия президента.

От Центристской партии в новом кабинете министром окружающей среды стал Тынис Мельдер, министром культуры - Аннели Отт, министром экономики и инфраструктуры - Таави Аас, министром государственного управления - Яак Ааб, главой МВД - Кристьян Яани, министром здравоохранения и труда - Танель Кийк, а МИД возглавила Эва-Мария Лийметс. От реформистов Кейт Пентус-Розиманнус стал министром финансов, Сигне Рийсало - министром социальных дел, Калле Лаанет - министром обороны, Урмас Круузе - министром сельской жизни, Лийна Керсна - министром образования и науки, Андрес Сутть - министром внешней торговли и информационных технологий, а Марис Лаури - министром юстиции.

Утверждение правительства состоялось в 8:44 утра (9:44 мск). До конца дня министры нового кабинета принесут присягу в Рийгикогу (парламенте).

25 января Рийгикогу большинством голосов предоставил председателю Партии реформ Кае Каллас право сформировать новое правительство. За это решение проголосовали 70 депутатов 101-местного парламента, 30 были против, один депутат участия в голосовании не принял, сообщило агентство BNS.

Ранее в тот же день председатель Партии реформ Кая Каллас и лидер Центристской партии Юри Ратас подписали соглашение о создании новой правящей коалиции. Накануне эти партии утвердили кандидатов на посты министров нового правительства республики. В состав нового кабмина войдут премьер от Партии реформ и еще 14 министров, чьи портфели разделены между участниками новой коалиции поровну.

Формирование нового правительства Эстонии потребовалось после отставки с поста премьера лидера Центристской партии Ратаса 13 января из-за коррупционного скандала.