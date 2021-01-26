Бывший вице-премьер Белоруссии Ляшенко назначен гендиректором "Гродно Азота"

МИНСК, 26 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласовал во вторник назначение Игоря Ляшенко генеральным директором ОАО "Гродно Азот", отметив, что тот давно знаком с работой концерна, так как курировал это предприятие на посту вице-премьера и руководителя "Белнефтехима". Об этом сообщает агентство БелТа.

"Это очень важное предприятие, стратегическое. Мы много говорили о том, что никаких шатаний на этом предприятии быть не может, потому что не дай бог что случится - зараза накроет весь Гродно. Поэтому там должна быть жесточайшая дисциплина. Не только технологическая, но и в организационном плане. Возьмитесь за это, - обратился Лукашенко к Ляшенко. - Откровенно скажу: щадить и жалеть кого-то за нарушение дисциплины там не позволено. Не дай бог что-то случится - потеряем тысячи людей, ни в чем не повинных. Поэтому наведите порядок там".

С мая 2020 года Ляшенко руководит представительством "Гомельтранснефть Дружба" в Минске. На эту работу он перешел с должности вице-премьера, на которую был назначен в августе 2018 года. В правительстве он курировал нефтехимический комплекс и промышленность. До этого Ляшенко несколько лет возглавлял концерн "Белнефтехим".